Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan "koronavirüs" açıklaması Açıklaması Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kentteki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığını ve her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, kentteki ceza infaz kurumlarında herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığını ve her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerde 2 haftadır ateş, halsizlik, bulantı ve öksürük gibi Kovid-19 belirtileri olmasına rağmen revire çıkartılmadığı ve teste tabi tutulmadıklarına dair paylaşımlara ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatma zorunluluğunun oluştuğunu belirtti.

Sosyal medya hesaplarından yapılan bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Lütfi Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde Kovid-19 salgınının baş gösterdiği 10 Mart ve sonrasında Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilimizde bulunan diğer cezaevlerinde herhangi bir Kovid-19 vakasına rastlanılmamıştır. Virüsün cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular ile görevli personele bulaşmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmış olup, süreç tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: AA