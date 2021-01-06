Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın başvurusu üzerine CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın başvurusu üzerine CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadeler üzerine Sakarya'da yaşayan İ.G. avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlar hakkında soruşturma açıldı.

Sağlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci