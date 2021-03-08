SAKARYA Çocukların yaktığı ateş odunluğu kül etti
Çocukların yaktığı ateş odunluğu kül ettiSAKARYA'nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateşin büyümesi sonucu odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çocukların yaktığı ateş odunluğu kül etti
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çocukların yaktığı ateşin büyümesi sonucu odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğle saatlerinde Geyve Camikebir Mahallesi'nde Ramis Çatal'a ait evin odunluğunda yangın çıktı. İddiaya göre, çocukların çakmakla çöpleri ataşe vermesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odunluk hasar görürken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı