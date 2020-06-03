SAKARYA Çocuklar, polislerle oyunlar oynadı Çocuklar, polislerle oyunlar oynadıSAKARYA'da sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar parkta polislerle birlikte oyunlar oynayarak eğlendi.

Çocuklar, polislerle oyunlar oynadı

SAKARYA'da sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar parkta polislerle birlikte oyunlar oynayarak eğlendi.

Sakarya'da aileleriyle birlikte sokağa çıkan ve Kent Park'ta eğlenen çocuklara Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Polisler, çocuklarla birlikte parkta bulunan oyun gruplarında oynayıp, mendil kapmaca oynadı. Oyun oynarken maske takarak önlem de alan çocuklar polislerle birlikte eğlenceli anlar geçirirken, hep birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA