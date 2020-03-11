SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek - Haber
Adapazarı, Sakarya, Güncel

SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destekADAPAZARI Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 20 öğrenci, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli öğrencilerin okuluna giderek saçlarını kesip örgü yaptı.

11.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:23
SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

ADAPAZARI Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 20 öğrenci, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören otizmli öğrencilerin okuluna giderek saçlarını kesip örgü yaptı.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi, 27 alan, 149 dalda yaklaşık 600 öğrenciye eğitim veriyor. Kuaförlük alanında eğitim gören 20 öğrenci, Adapazarı Abalı Mahallesi'nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi'ndeki 67 otizmli öğrencinin yanına giderek saçlarını kesti ve örgü yaptı. Otizmli çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Gökyokuş, 'Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi olarak 27 alan 149 dalda mesleki eğitim vermektedir. Kurumumuza 8'inci sınıfı bitiren öğrencilerimizi kabul etmekteyiz. Burada, 9'uncu sınıftan itibaren öğrencilerimiz istedikleri alanı seçiyorlar ve bu alanda eğitim almaları için kesinlikle o alanla ilgili bir işte çalışmaları gerekiyor. Okulumuzda öğrenci olma şartı bu. 9-10 ve 11'inci sınıfa kadar kalfalık eğitimi alarak kalfalık belgesi alabilen öğrencilerimiz, 12'nci sınıfta ustalık eğitimi alıyor ve sınavları başarıyla geçmesi durumunda ustalık belgesi alarak mezun oluyorlar.ö dedi.

Otizmli 67 öğrenciye hizmet veren ve öğrenciler dışında öğrenci velileri içinde oluşturulan dersliklerle aileleri otizm konusunda bilinçlendiren Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bulgan, 'Okulumuzda 67 otizmli öğrenci bulunmakta ve öğrencilerimize eğitim verdiğimiz 17 sınıfta 2 öğretmenimiz 4 öğrencimizle ilgileniyor. Aynı zamanda biz burada öğrencilerimiz velilerine de hizmet vermekteyiz. Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla açtığımız kurslarda onların eğitimlerini sağlamaktayız.ö diye konuştu.

Otizmli öğrencileri tıraş eden Onur Çakır, 'Otizmli kardeşlerimiz için buradayız, onları tıraş ediyoruz ve onlar için bir şeyler yapmak adına uğraşıyoruzö dedi. Kızların saçlarına örgü yapan Ebru Elaydın ise, 'Hem kendilerini daha iyi hissetmeleri hem de onlara olan ilgimizi daha iyi anlamaları için buradayız.ö diye konuştu.

SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Haber
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Özkoç Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hülya Avşar Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Rusya İtalya Petrol Türk Lirası
Şu an buradasınız: SAKARYA Çıraklık okulu öğrencilerinden otizmli çocuklara destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 09:45:28. #1.14#