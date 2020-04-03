Sakarya Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı üst düzey tedbir alındı Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı bildirildi.

Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst düzey tedbir alındığı bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülmesiyle birlikte Sakarya Adliyesinin yanı sıra ivedi olarak Sakarya Kapalı İnfaz Kurumunda da tüm tedbirlerin alındığı, başta dezenfeksiyon olmak üzere tüm çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Tüm ceza infaz kurumu girişlerinde ateş ölçümü yapıldığını, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldığı, kurumun giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı konulduğu aktarılan açıklamada, yine hükümlü ve tutuklu koğuşlarının her gün dezenfekte edilerek ilaçlandığı kaydedildi.

Hükümlü ve tutuklular için zorunlu haller dışında oda değişiklikleri yapılmadığı ve farklı odalarda bulunan hükümlü ve tutukluların birbirleriyle karşılaştırılmadığı ifade edilen açıklamada, tüm personelin maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, cezaevine kabul edilen her hükümlü ya da tutuklunun kabul aşamasında klinik verileri içeren sağlık raporunun alınarak 14 günlük takip sonucunda klinik semptomlar göstermedikleri takdirde karantina odalarından ayrıldıklarına değinildi.

Salgın sürecinde zorunlu görüşmeler dışında avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün ziyaretçi görüşlerinin ertelendiği belirtilen açıklamada, tüm personel, hükümlü ve tutukluların koronavirüse karşı bilgilendirildiği vurgulandı.

Ankesörlü telefonların her kullanımdan sonra dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, "Hükümlü ve tutuklulara düzenli olarak maske eldiven sulandırılmış çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtımı yapılmakta. Koğuştan çıkan hükümlü ve tutukluya mutlak suretle eldiven ve maske kullandırılmakta. Kurumumuzda maske ve eldiven ihtiyaçlarının karşılanması için maske ve önlük imalatı başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, infaz koruma memurlarına yönelik yapılan yeni uygulama çerçevesinde, personelin kendilerine tahsis edilen yerde 15 gün izole edileceği, bu sürenin sonunda 15 gün cezaevinde görev yaparak evine gideceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA