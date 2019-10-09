Sakarya ceviz bahçesini kontrol etmek için gitti, hırsızlar öldürdü

09.10.2019 15:04

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ceviz bahçesini kontrol etmeye giden Halil İbrahim Baş (60), hırsızlar tarafından öldürüldü. Jandarma, Baş'a ait bahçenin yanındaki bahçeye girerek ceviz çalan, bu sırada Baş'ı öldürdükleri belirlenen 7 kişiyi gözaltına alırken, 6 kişi tutuklandı.

Arifiye Karaçomaklar Mahallesi'nde oturan Halil İbrahim Baş, 2 Ekim günü ceviz bahçesine gitti. Halil İbrahim Baş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları bahçeye gitti. Halil İbrahim Baş'ın göğsünden vurularak öldürüldüğünü gören yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma, Halil İbrahim Baş'a ait tüfeğin yanında olmadığını gördü. Jandarma bölgedeki tarlalarda arama yaptı. Mahalleye gelen tüm yollardaki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında 2 aracın Baş'ın vurulduğu bahçenin yakınlarından kaçarcasına peş peşe gitmelerinden şüphelenen jandarma, dikkatleri bu iki araca yönlendirdi. Araçlarda plaka olmaması nedeniyle çevrede bulunan kameraların kayıtlarını saniye saniye inceledi. Jandarma, araçlardan birinin Söğütlü ilçesine, diğerinin ise Kocaeli'ye doğru hareket ettiğini, Ö.D.'nin oğlu C.D.'yi cinayetin işlendiği gün Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi ettirdiği bilgisine ulaştı. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri Ö.D., eşi S.D. ve bacağından vurulmuş oğulları C.D.'nin geliş görüntüleri ile Arifiye'den hızla kaçan iki araçtaki şahısların görüntülerini karşılaştırdı. Görüntülerin uyuşması ile olay yerinden kaçan araçların içindekilerin kimlere ait olduğu ortaya çıkmış oldu.

Jandarmanın operasyonu ile gözaltına alınan cinayet zanlıları verdikleri ilk ifade de olayı kabul etmedi. Yapılan çapraz sorgularda verdikleri ifadeleri birbirine uyuşmayan zanlılar daha sonra cinayeti itiraf etti. Halil İbrahim Baş'a ait bahçenin yanındaki bahçeden ceviz çaldıkları, bu sırada Baş'ın kendilerini gördüğü, Baş'ın tüfekle ateş açması sonucu C.D.'nin yaralandığı, daha sonra tüfeği elinden alıp Baş'ı öldürdükleri belirlendi. Söğütlü ilçesinde bir gölete attıkları tüfek ise dalgıçlar tarafından bulundu.

Gözaltına alınan 7 kişiden Ö.D., M.D., S.T., A.T., S.D. ve C.D. dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralanan C.D. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA