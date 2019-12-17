: Sakarya çekici sürücüsü ezerek öldürdü, sigorta şirketi ödeme yapmadı

17.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:52

Çekici sürücüsü ezerek öldürdü, sigorta şirketi ödeme yapmadı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek öldürdüğü Fevzi Mumlu'nun (38) ailesi, sigorta şirketinin kararı ile bir kez daha yıkıldı. Sigorta şirketi, çekici sürücüsünün Mumlu'ya kasıtlı bir şekilde çarptığına karar vererek teminat dışı bıraktı. Fevzi Mumlu'nun ağabeyi Cüneyt Mumlu, Trafik sigortası karşı tarafın aracı silah olarak kullandığını söyleyerek ödeme yapmıyor dedi.

Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Arifiye ilçesinde meydana geldi. Fevzi Mumlu, çekici sürücüsü Hakan Karatiken ile kendisine yol vermediği için tartıştı. Hakan Karatiken çekiyle, Fevzi Mumlu'nun bulunduğu araca çarparak durdurdu. Karatiken, iddiaya göre aracından inen Fevzi Mumlu'yu eşinin gözü önünde çekici ile ezerek öldürdü. Olayın ardından Hakan Karatiken tutuklandı.

Mumlu ailesi, simit fırını işleten Fevzi Mumlu'nun ölümüyle ilgili sigorta şirketinin verdiği kararla şoke oldu. Ailenin tazminat talebine, sigorta şirketi, Sigortalı araç sürücüsünün müteveffa Fevzi Mumlu'ya kasıtlı bir şekilde çarpması sebebiyle ölümüne yol açtığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu talebin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmadığı ve trafik sigortası genel şartları A.6 c maddeleri gereği talebin teminat dışı olması nedeniyle değerlendirilemeyeceğini bilgilerinize sunarız yazısıyla cevap verdi.

'ARACIN SİLAH OLARAK KULLANILDIĞINI SÖYLEYEREK ÖDEME YAPMIYORLAR'

Fevzi Mumlu'nun ağabeyi Cüneyt Mumlu, Geçen sene kardeşim rahmetli oldu. Kasten, kurtarıcıyla kardeşimi ezdiler. Trafik sigortası ödememizi yapmıyor, ilk başta kaza olarak başlayan olayda karşı tarafın aracı silah olarak kullandığını söyleyerek ödeme yapmıyor. Biz de bunu anlayamıyoruz. Kardeşimin borçları vardı, bunları ödemek zorunda kaldık. Ödeyemediklerimiz oldu, bunlarla ilgili icra sorunlarımız başladı ve mağdur olduk. Banka, kardeşimin çektiği krediye sigorta yapmamış. 4 tane aracını satarak bunları ödemeye çalıştık dedi.

'BU TRAFİK TERÖRÜ'

Yaşadıkları sıkıntıların sigorta şirketi tarafından yapılacak ödemeyle çözüleceğini belirten Cüneyt Mumlu, şöyle konuştu

Olayın üstünden 1 yıl geçti, bu süreçte bir yandan karşı taraftaki suçluların yakalanmasıyla, diğer yandan sigorta şirketiyle aynı zamanda da kardeşimizin borçlarıyla uğraşıyoruz. Sigorta şirketi ödemesi gereken parayı ödemiyor, bu yüzden biz de hem icralık duruma düştük, hem de acımızı yaşayamıyoruz. Kardeşimin arabasına çarparak durduruyorlar, kardeşim ne oldu diye araçtan inince vahşice öldürülüyor. Bu bildiğiniz trafik terörü. Biz bu konuda sigortanın bizi mağdur etmemesini ve konuyu daha geniş çaplı araştırmasını istiyoruz. Geride kalan varislerin sorun yaşamaması için bu olayın çözülmesini istiyoruz.

'BORÇLARLA BOĞUŞUYORUZ'

Anne Nadire Mumlu, Evladımı kaybettim, her gün onun anısıyla yaşıyorum. Güç durumdayız, borçlarla boğuşuyoruz. Ben bunu hazmedemiyorum. Katillerden de biri yakalandı, diğerleri dışarıda. Ben onların da yakalanmasını istiyorum diye konuştu.

Abla Fidan Mumlu ise Biz çok mağdur durumdayız. Acımıza yaşayamıyoruz. Bize bakıyordu kardeşim, 1 senedir çok kötü şeyler yaşıyoruz. Borçlar, alacaklılar, icralar var dedi.

Kaynak: DHA

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