SAKARYA Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı
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SAKARYA Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradıSAKARYA'nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın çevrede bulunan 3 evin çatısına sıçradı.

28.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:02

Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan yangın çevrede bulunan 3 evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4004. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatıdan yükselen alevler çevresindeki 3 binanın çatılarına sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zorlandı. İtfaiye ekipleri yangını yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 4 binada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Çatıda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Kaynak: DHA

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