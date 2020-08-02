SAKARYA Çaldıkları telefonun sinyali yakalattı Çaldıkları telefonun sinyali yakalattıSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren vatandaşın aracının camını kırarak cep telefonu ve banka kartlarını çalan 3 kişi, çaldıkları telefonun sinyali sayesinde yakalandı.

Çaldıkları telefonun sinyali yakalattı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren vatandaşın aracının camını kırarak cep telefonu ve banka kartlarını çalan 3 kişi, çaldıkları telefonun sinyali sayesinde yakalandı. Kocaali ilçesinde dün denize giren A.B., denizden çıktığında park halinde bulunan aracının camının kırıldığını ve araç içerisinde bulunan telefonunun, kimlik kartı, banka kartlarının çalındığını gördü. A.B.?nin şikayeti üzerine jandarma araştırma başlattı. Çalınan telefondan alınan sinyal sonucunda hırsızlık şüphelilerinin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Mera mevkiinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla A.D, S.D. ve C.D. yakalanırken, çaldıkları telefon ve kartlar ele geçirildi. A.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.D. ve C.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA