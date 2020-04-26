Sakarya Caddesinin ihyasına başlanıyor Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'ın günlük alışveriş ve ticarette kalbi sayılan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.

Bağlar ilçesine bağlı olan caddenin kentin ticari hayatında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yenileme ve ihya projesine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti. Beyoğlu, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte kentimizde ve Bağlarımızda alışverişin kalbi olan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulunduk. Valimizin destekleriyle Sakarya Caddesinin ihya ve inşası için gerçekleştireceğimiz projeleri bayramdan sonra hayata geçireceğiz. Diyarbakır'ımıza büyük bir istek ve enerji ortaya koyarak hizmet eden valimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA