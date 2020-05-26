Sakarya Caddesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.

Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden biri olan caddeyi antiseptik solüsyon ilaçlar kullanarak temizledi.

Cadde esnafı çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA