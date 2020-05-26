Sakarya Caddesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı
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Sakarya Caddesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.

Sakarya Caddesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı
26.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:14

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.

Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden biri olan caddeyi antiseptik solüsyon ilaçlar kullanarak temizledi.

Cadde esnafı çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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