Sakarya Caddesi'nde dezenfekte çalışması yapıldı
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.
26.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:14
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sakarya Caddesi'ni dezenfekte etti.
Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden biri olan caddeyi antiseptik solüsyon ilaçlar kullanarak temizledi.
Cadde esnafı çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA