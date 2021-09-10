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Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ'da madalyaları topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ'da madalyaları topladı

3-10 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehirli sporculardan Sude Kırtay kadınlar 57 kiloda, Hüsna Önür ise 81 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

3-10 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehirli sporculardan Sude Kırtay kadınlar 57 kiloda, Hüsna Önür ise 81 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Boks takımı sporcuları 3-10 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen Ahmet Uygur Ferdi Türkiye Boks Şampiyonasına katıldı. 61 ilden 139'u kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Sude Kırtay kadınlar 57 kiloda, Hüsna Önür ise 81 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Kadınlar 48 kiloda Gözde Yağız Türkiye üçüncüsü olurken erkeklerde ise Fatih Baki Çiftçi 80 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından derece elde eden sporcular tebrik edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ'da madalyaları topladı

Sakarya Büyükşehirli sporcular Elazığ'da madalyaları topladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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