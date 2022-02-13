Sakarya Büyükşehir Şubat meclisi toplanıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.
SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Şubat Pazartesi günü toplanıyor. 59 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Olağan Meclis Toplantısı, 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek oturumda 59 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak. - SAKARYA