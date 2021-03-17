Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti
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Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

17.03.2021 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:58
Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

Belediyelere bağlı spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlenen Belediyeler Salon Kupası atletizm yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlar klasmanında ikinci oldu.

Belediyelere bağlı spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlenen Belediyeler Salon Kupası atletizm yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlar klasmanında ikinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kadın ve erkek sporcular belediyelere bağlı spor kulüplerini desteklemek amacıyla yapılan Belediyeler Salon Kupası'nda yarıştı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 6 farklı branşta düzenlenen müsabakalarda kadın klasmanında Sakarya Büyükşehir gösterdiği üstün performansla ikinciliği elde etti. Toplam 18 belediyenin sporcularının katıldığı Belediyeler Salon Kupası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi erkek sporcuları ise dördüncü oldu. Belediyelerin spor kulüplerinin yarıştığı müsabakaların sonucunda ise takımlara kupa madalyaları dağıtılarak hatıra fotoğrafı çekildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti
Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti
Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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