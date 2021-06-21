Sakarya Büyükşehir'in atletizm takımı, Mersin'de yapılacak finallere katılma hakkı elde etti
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Sakarya Büyükşehir'in atletizm takımı, Mersin'de yapılacak finallere katılma hakkı elde etti

Sakarya Büyükşehir'in atletizm takımı, Mersin'de yapılacak finallere katılma hakkı elde etti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

İzmir'de düzenlenen Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig ilk kademe yarışlarını 4'üncü tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü atletizm takımı, Mersin'deki finallere katılmaya hak kazandı.

İzmir'de düzenlenen Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig ilk kademe yarışlarını 4'üncü tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü atletizm takımı, Mersin'deki finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-20 Haziran'da İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışlarda atletizm takımı, çeşitli kategorilerde önemli başarılara imza attı.

Genç sporcular, atletizm branşlarındaki müsabakaları takım olarak 4'üncü sırada tamamlayıp Mersin'de yapılacak atletizm finaline katılma hakkı elde etti.

Kente kattıkları değerden dolayı sporculara teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de düzenlenen yarışlarda Azra Damla Ayvaz yüksek atlamada birinci, Merve Kurtoğlu engelli koşuda birinci, Zeynep Sude Ertek 400 metre koşuda ikinci, Dilan Meriç üç adım atlamada üçüncü, Mine Kahraman gülle atmada üçüncü, Zeynep Sude Ertek, Sudenur Kesim cirit atmada beşinci, Elif Yağcıoğlu, Merve Kurtoğlu, Dilan Meriç de 4x100 metre bayrak yarışında üçüncü olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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