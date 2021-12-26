Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-222 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında 1954 Hendek Sporu geçen Sakarya Büyükşehir, ligin ikinci haftasında ise Sancaktepe Belediyesporu 34-21'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç isimlerden oluşan kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan hentbol takımı grubunda lider konumda bulunuyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title