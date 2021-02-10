Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 3 sporcu Kano Milli Takımı aday kadrosunda
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 3 sporcu Kano Milli Takımı aday kadrosunda

10.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:37
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden 3 sporcu Kano Milli Takımı aday kadrosunda

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 3 sporcusu, Kano Milli Takımı aday kadrosuna seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 3 sporcusu, Kano Milli Takımı aday kadrosuna seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının Adana'da Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları'na katıldığı belirtildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde düzenlenen seçmelerde 15 kulüpten 106 sporcunun yer aldığı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Arda Kırımlı, Baran Demir ve İdris Şentürk'ün gösterdikleri performansla milli takım aday kadrosuna seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, milli takım aday kadrosuna seçilen sporcular için tebrik ve başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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