Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği ata tohumları ilk mahsullerini verdi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği ata tohumları ilk mahsullerini verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği ata tohumları ilk mahsullerini verdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen ata tohumlarının ilk mahsulleri toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince üretilen ata tohumlarının ilk mahsulleri toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, Sakarya'nın tarımsal potansiyelini artıracak olan ve gelecek nesillere miras kalacak ata tohumunun ilk mahsullerini incelediği belirtildi.

Açıklamada, tamamen doğal, katkısız ve ilaçsız şekilde üretimi sağlanan domates, biber, patlıcan ve mısır gibi 10 farklı ata tohumunun BELPAŞ marifetiyle sofralara ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, sağlıklı nesiller yetiştirmek için ihtiyaç olan sağlıklı besinlerin ancak sağlıklı tohumlardan elde edebileceğini belirtti.

Sakarya'nın gelişmesinde tarımın önceliğinin çok büyük olduğuna işaret eden Yüce, "Sofralarımıza sağlık besinleri getirmek, tamamen doğal ve katkısız sebzeler yiyebilmek her vatandaşımızın en doğal hakkı. Büyükşehir olarak genetiği değiştirilmiş ürünleri değil, kültürel mirasımızın yapı taşlarından olan 10 farklı sebzemizi üretiyoruz. Ektiğimiz ürünlerin ilk mahsullerini toplamaya başladık. Domates, biber, patlıcan ve mısır gibi birçok ürün BELPAŞ marifetiyle sofralara ulaşacak. Sağlıklı bir gelecek, güvenilir bir dünya için ata tohumunu yaygınlaştırmalı, kullanılmasına gayret göstermeliyiz. İnşallah verimli bir şekilde üretimini sağlayarak atalarımızın emanetine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği ata tohumları ilk mahsullerini verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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