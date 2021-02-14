Sakarya Büyükşehir Belediyesinden "Sokakta Kimse Kalmasın" çağrısı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden "Sokakta Kimse Kalmasın" çağrısı

14.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:54
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden

Sakarya Büyükşehir Belediyesince soğuk hava şartlarında sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince soğuk hava şartlarında sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların konuyla ilgili 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi.

Soğuk hava şartlarının etkili olmasıyla kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların yetkililere bildirilmesi konusunda hassasiyet çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla 'Sokakta Kimse Kalmasın' projemizi başlattık. Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat denetim altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşehrilerimizin yardımını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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