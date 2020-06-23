Sakarya Büyükşehir Belediyesinden microtia hastası Eray'a destek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, doğuştan kulak kepçesi hastalığı bulunan (microtia) 10 yaşındaki Eray'a gerekli yardımın yapılacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, doğuştan kulak kepçesi hastalığı bulunan (microtia) 10 yaşındaki Eray'a gerekli yardımın yapılacağını bildirdi.

Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kulağı işitme cihazıyla duyan, diğer kulağında da şekil bozukluğu bulunan Eray Polat Bakırci'nin (10) tedavi amacıyla Bodrum'a gidebilmesi için yapılan yardım çağrısının ardından harekete geçildiğini belirtti.

Yüce açıklamasında, "Arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. Yavrumuzla en iyi şekilde ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA