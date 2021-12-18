Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya 6. Olağan Kongresine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, kurum üyeleri ve davetliler yer aldı.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yüce, şunları kaydetti:

"İnsanların korkusuzca düşündüklerini söyleyemedikleri, arzu ettikleri hayatı yaşayamadıkları günlerde her şeye göğüs geren cesur insanlar bugünlerin düşlerini, bizim rüyamızı gördüler. Savunma sanayinden enerji hamlesine, milli otomobilden aktif dış politikaya, iletişimden sosyal devlet olma anlayışına kadar pek çok konuda ülkemizin bugünkü başarısını zirveye taşımak bizlerin elinde."

Karayel de MTTB olarak salgın tedbirlerine riayet ederek çalışmalara başladıklarını belirterek, "Çalışmamız, üretmemiz, koşmamız gerekiyor. Ülkemiz eskimez MTTB'lilerle birlikte bugünlere ulaştı. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştıracak olan sizlersiniz. Asla birliğinizi kaybetmeyin." ifadesini kullandı.

Savaşan ise MTTB'nin çok köklü bir teşkilat olduğuna değinerek, burada görev alan gençlerin, kurumun misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Yüce konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, Genel Sekreter yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Sakaryalı spor insanı Tuncay Şanlı'na da katılımıyla konaklama sektörü temsilcileriyle buluştu.

Sakarya'nın 2021 yılında ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları dolayısıyla konaklama sektörü temsilcileri tarafından Yüce'ye "Yılın Spor Turizmi" ödülü takdim edildi.

Danimarka'da Sakarya'ya verilen "Bisiklet Şehri" unvanının takdim töreninin izlenmesiyle başlayan programda konuşan Yüce, kentin sporda marka şehir olmaya devam edeceğini, Avrupa'nın tek, dünyanın sayılı bisiklet tesislerine sahip olduklarını ve velodrom projesini de hazırladıklarını kaydetti.

Sanayici ve iş insanları buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Yatırım ve projelere ilişkin görüşleri almak, katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmek adına bir arada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla Sakarya ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehridir. Ülkemizde ve şehrimizde büyüme yönündeki grafikler sizlerin emeğiyle gerçekleşti. Sizlerin bu emeklerine karşılık bizler de her daim sizin yanınızda olmaya çalıştık. Sakarya'mıza alternatif bir otoban girişi için hazırlıklar tamamlandı, kamulaştırmalar yapıldı. Yapılacak yeni girişle Sakarya şehir içi ulaşımını otoyollarla bağlayacağız. Böylece hem OSB'ler arası bağlantıyı tesis edecek hem de OSB'lerle otoyollar arasında alternatif bir güzergah oluşturacağız. Bu projeyle Karasu Limanı'nın hinterlandının gelişmesine katkı sağlayacağız."

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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