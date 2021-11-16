Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Korucuk ulaşımına çözüm üretecek 15 yeni minibüs plakası için ihaleye çıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korucuk ile Ofis Garajı arasında belirlenen 3 hatta hizmet sunacak minibüslerin plaka ihalesi, 30 Kasım'da açık ihale usulüne göre gerçekleştirilecek.

Korucuk-Ofis Garaj, Doruk/Baytur-Ofis Garaj ve Camili 2-Ofis Garaj güzergahlarında dönüşümlü çalıştırılacak 15 yeni minibüs plakası 10 yıllığına kiralanacak.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin şartname Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Erasmus öğrencileri Sakarya'yı tanıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğünce şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen geziler devam ediyor.

Daha önce akademisyen ve öğrencilerin konuk olduğu gezilerin son konuğu yurt dışından gelen Erasmus öğrencileri oldu. SAÜ ESN Erasmus Öğrenci Topluluğu üyesi gençler, şehrin güney destinasyonlarını gezdi.

Yabancı öğrenciler gölü, nehri, longozu, dereleri, yaylaları, şelaleleri, jeotermal kaynakları gibi doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi mirasa da sahip Sakarya'da Serdivan Göl Park, Kuvay-ı Milliye Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü ile Taraklı ilçesini ziyaret etti. ???????