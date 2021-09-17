Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın yoğun olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yol-Bakım Altyapı Koordinasyon Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, ana caddelerde kaldırım boyama, yaya çizgisi, yol çizgisi ve peyzaj çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda ağaçlandırılan ve çim serimi yapılan ve renklendirilen caddeler, yepyeni bir görünüme kavuştu.

Mezarlık bakımı ve peyzaj çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığınca mezarlıkların bakım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında kuruyan, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk oluşturabilecek ağaçlar kesilerek yerine yenileri dikiliyor.

Kaynarca'da içme suyu hattı çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kaynarca ilçesinde yeni meskenler için içme suyu şebeke çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede SASKİ ekipleri marifetiyle sürdürülen çalışmalar memnuniyet oluştururken, Taşoluk Mahallesi'nde şebeke hattı çalışmaları devam ediyor.