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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), muhtemel su kesintilerine karşı şehrin birçok bölgesinde içme suyu deposu inşa çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), muhtemel su kesintilerine karşı şehrin birçok bölgesinde içme suyu deposu inşa çalışmalarına devam ediyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada, ekiplerin, ihtiyaç duyulan bölgelerde 25-50 metreküp içme suyu prekast depolarının montaj çalışmalarını tamamlayarak şebeke sistemine dahil ettiği belirtildi.

Akyazı ilçesinin Madenler, Haydarlar, Beldibi, Boztepe, Ballıkaya ve Karapürçek ilçesinin Ahmediye mahallelerinde yalıtım izolasyonları tamamlanmış depoların montaj çalışmalarının bitirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel ısınma ve yaşanan iklim değişiklikleriyle dünyada suyun önemi gün gün artarken, suyun korunması ve depolanması hususu da büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ olarak şehir genelinde 25-50 metreküp arasında çeşitli kapasitelerde yeni içme suyu depoları inşa ediyor ve ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için yatırım programımız kapsamında şehir genelinde içme suyu deposu inşası ve montajına devam edeceğiz."

"Engelsiz Aile Bulaşmaları" devam ediyor

Büyükşehir Belediyesince salgın döneminde ara verilen "Engelsiz Aile Buluşmaları" devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler yeniden başladı.

Sapanca Gölü kenarında düzenlenen buluşmada, engelli bireyler ve aileleri tekrar bir araya gelerek hasret giderdi.

Vatandaşlar, çeşitli etkinlikler ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri
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