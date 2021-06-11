Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sağlıkla, konforla ve güvenle yolculuk yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sağlıkla, konforla ve güvenle yolculuk yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplu taşıma araçlarında salgın önlemlerinin yanı sıra trafik kurallarına yönelik kontrol gerçekleştiriliyor.

32 Evler'de asfalt çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32 Evler Mahallesi'nde eskiyen ve sıklıkla arızalara sebep olan altyapı hattını yenileyerek, asfalt çalışması yapıyor.

Asfalt çalışmalarının ilk etabında 500 metrelik güzergahı yeni görünümüne kavuşturan ekipler, geri kalan 750 metrelik kısım için asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Atilla Taş Fahriye Evcen Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:09:48. #1.16#

title