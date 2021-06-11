Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sağlıkla, konforla ve güvenle yolculuk yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda sağlıkla, konforla ve güvenle yolculuk yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplu taşıma araçlarında salgın önlemlerinin yanı sıra trafik kurallarına yönelik kontrol gerçekleştiriliyor.

32 Evler'de asfalt çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 32 Evler Mahallesi'nde eskiyen ve sıklıkla arızalara sebep olan altyapı hattını yenileyerek, asfalt çalışması yapıyor.

Asfalt çalışmalarının ilk etabında 500 metrelik güzergahı yeni görünümüne kavuşturan ekipler, geri kalan 750 metrelik kısım için asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek