Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, esnafa yeni destek paketini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, esnafa yeni destek paketini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı meclis toplantısına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte yürütülen projelerden SGK Köprülü Kavşağı, yeni otoban girişi, İmam Hatip Okulu, meydan ile cadde yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, esnafa yeni destek paketi açıkladı.

Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada, sürücülerin D-100, Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pekşenler yeni otoban giriş-çıkışı için proje kabulü ve ihale sürecinin bittiğini ifade etti.

Yapılacak yeni yol ile D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantı sağlayacaklarını ve kentin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceklerini belirten Yüce, "Sakarya, depremle yaşayan bir şehir. Şehrimizin ülkemizin geri kalanıyla olan bağlantısını Anadolu Otoyolu üzerinden sağlıyoruz. Allah korusun acil bir durum anında bu otoyola ulaşımımızı sağlayan bağlantı yollarında ciddi yoğunluklar meydana gelebilir. Bu proje sonrası açılacak yeni gişeler ile Anadolu Otoyolu ile olan bağlantı sayımızı ikiye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Yüce, salgın döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf için 15 milyon lira değerinde "Esnaf Destek Paketi" açıkladıklarını anımsattı.

Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde de iş yerlerini açan esnafa destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yüce, "Devletin sağladığı destek ve hibelerin yanında faaliyetlerine başlayan kıraathaneler, kahvehaneler ve çay ocakları için yaklaşık 40 tonluk çay desteği veriyoruz. 2 bin 42 esnafımıza birer çuval çay desteğinde bulunacağız. Yine 356 oto galericimize ve 726 emlakçımıza 500 lira değerinde su faturası desteği vereceğiz. Konunun detaylarını inşallah önümüzdeki günlerde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü ziyaretinde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Enis Arıkan Tuğrul Tülek Selçuk Balcı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden esnafa çay ve fatura desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:54:00. #1.16#

title