Sakarya Büyükşehir Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum adına vatandaşlardan para talebinde bulunulmasıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum adına vatandaşlardan para talebinde bulunulmasıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurumun üst yönetiminin adı kullanılarak para talebinde bulunulduğu bilgisinin ulaştığı, Büyükşehir Belediyesi veya kurumun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgi üzerine hukuk müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek