Sakarya Büyükşehir Belediyesinde TİS'le işçilere yüzde 40'a varan zam yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SASAY ve SASKİ Personel AŞ ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, 1 Temmuz 2020-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışanları mağdur etmeyecek bir çözüme ulaştıklarını ifade eden Başkan Yüce, şöyle konuştu:

"Sözleşme sürecinin uzaması hasebiyle Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere bütün çalışanlarımızın ücretlerinde geriye dönük 6 aylık süreç için yüzde 20 oranında bir zam gerçekleştirdik. 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere personelimizin günlük ücretlerine, kıdem zammı ve eğitim durumuna göre bir zam daha gerçekleştirdik. Eğitim ve kıdem zammı, aynı işi yapan personelimiz arasındaki eğitim ve kıdem farkının belli olması açısından bizim için önemli ve yapılması gereken bir zamdı.

Yine sosyal haklara da yüzde 180'e kadar değişen oranda zam gerçekleştirdik. 2021 yılında geçerli olmak üzere ikramiye ödemelerinin yüzde 36 oranında artışını sağlayarak 26 güne çıkardık. Burada özellikle bahsetmek istediğim bir konu var. 696 sayılı KHK'den önce işe başlayanlar ile sonra işe başlayanlar arasında ücret farkları vardı. Yaptığımız sözleşme ile bu maaş farklarını da eşitledik."

Yüce, tüm zamlarla birlikte 2021 yılında çalışanların ücretlerinde yaklaşık yüzde 35 ile 40 arasında değişen artış gerçekleşeceğini belirterek, "2022 yılında ise tüm personelimizin ücret ve sosyal haklarına TÜFE'ye göre 1 yıllık enflasyon oranında zam yapılacak. Yaptığımız görüşmelerde Temmuz 2020'den itibaren geriye dönük zam farklarının iki taksitte ödenmesi hususunda anlaşmıştık. Personelimizin mağduriyet yaşamaması için tüm mali yüküne rağmen zam farklarının tek seferde ödenmesi konusunda talimat verdiğimin müjdesini buradan paylaşıyorum. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

"Bu Türkiye'de örnek bir toplu sözleşme"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da toplu iş sözleşmesini imzalayacakları personelin 2017'den önce taşeron şirketlerde çalıştığını hatırlattı.

Bu personelin daha önce sendika, toplu sözleşme ve kıdem tazminatlarının olmadığını, fazla çalışmalarının ödenmediğini, yıllık izin kullanamadıklarını ve ne kadar çalışacaklarına taşeron şirketlerin karar verdiğini aktaran Arslan, Hak-İş'in taşeron şirketlerde çalışanların kamunun kadrolu işçileri olması yolunda büyük mücadele ortaya koyduğunu anlattı.

Arslan, bu mücadelenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Toplu iş sözleşmesinin yüksek hakem ve taşeron sürecine göre çok iyi ve yeni düzenlemeler getirdiğine işaret eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hakların verilmesi konusunda hem şubemizin ciddi bir çalışması hem de Sayın Başkan'ın görevlendirdiği ekiple ciddi müzakereler yapıldığını biliyorum. Bu müzakerelerin sonucunda bugün imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ortaya çıktı. Gördüğüm kadarıyla yüzde 40'lara varan bir artıştan bahsediliyor. Sosyal haklarda gerçekten birçok belediyede karşılaşmadığımız pek çok yeni artışlar olduğunu da görüyorum."

Bu sözleşmenin bütün sorunları çözmediğini fakat salgın ve ekonomik sıkıntılara rağmen imza aşamasına gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, bunun Türkiye'de örnek bir toplu sözleşme olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, 2 bin 300 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz