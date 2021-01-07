Sakarya Büyükşehir Belediyesince 912 yaşlıya her ay psikolojik destek veriliyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince 912 yaşlıya her ay psikolojik destek veriliyor

07.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:11
Sakarya Büyükşehir Belediyesince 912 yaşlıya her ay psikolojik destek veriliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri pandemi sürecinde 912 yaşlıya her ay psikolojik destek veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri pandemi sürecinde 912 yaşlıya her ay psikolojik destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 2020 yılı içerisinde koronavirüs sebebiyle aktif olarak hizmet verdiği ev temizliği ve kişisel bakım, psikolojik destek, spor ve fizik tedavi, Alzheimer takip cihazı ve danışmanlığı, hasta bezi, gıda kolisi gibi hizmetlerine mart ayında tedbir amaçlı ara vermek zorunda kaldı.

Pandemi döneminde Büyükşehir ekipleri yaşlıları yalnız bırakmayarak eczane, market alışverişi, fatura ödemeleri, maaş çekimi, refakat gibi birçok faaliyeti gerçekleştirerek yaşlıların yanında olduklarını hissettirmeye devam etti.

Zorlu pandemi sürecinde 350 yaşlı vatandaşın market, fatura, gıda, maaş çekimi, eczane, refakat gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan YADEM ekiplerince aktif olarak kayıtlı olan 912 yaşlıya her ay düzenli olarak psikolog tarafından aranarak psikolojik destek verildi.

Hizmetler 2021 yılında da devam edecek

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yaşlılara hane ziyaretleri düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hane ziyaretlerinin yanı sıra telefon aramaları yapılarak ihtiyaçlarının olup olmadığı öğrenilmiştir. YADEM, 2021 yılında da yaşlıların hizmetinde olmaya devam edecektir. 65 yaş ve üzeri, bakacak kimsesi olmayan, gelir durumu yetersiz yaşlıların evlerinin temizliği Büyükşehir Belediyesi YADEM personelleri tarafından yapılıyor. YADEM bünyesinde, Sakarya Üniversitesi Yaşlı Bakım Teknikerliği mezunu alanında uzman personeller hizmet gösterirken, Psikolojik Destek/Alzheimer Danışma biriminde yaşlı ve yaşlı yakınlarına hem psikolojik destek verilmekte hem de Alzheimer hastaları ve yakınlarına danışmanlık yapılmaktadır. Basit fizik tedavide hem erkek hem de kadın uzman personel çalışmakta olup, genel egzersiz hareketlerinin yanında, doğa yürüyüşleri ve geziler de düzenlenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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