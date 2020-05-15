Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde işçi statüsünde çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
15.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:20

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde işçi statüsünde çalışanlarını ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Ekrem Yüce, HİZMET-İŞ ve HAK-İŞ sendikasının heyetleri ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları katıldı.

Başkan Yüce, burada yaptığı konuşmada, işçilerin şartlarının daha iyi hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bugün çalışanlarımız ve bizim adına çok önemli bir gün olarak nitelendiriyoruz. 15 Mayıs bizim için bir tarihtir. Bu güzel tarihin çalışanlarımıza hayırlı olmasını, bereketli olmasını, bu katkılarının kendilerine rahmet olarak dönmesini temenni ediyorum. İş sözleşmesi bünyesinde 2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde sözleşmemizi imzaladık. 2020 ilk dönem yüzde 6, ikinci dönem yüzde 5 olmak üzere 2021 ilk dönem yüzde 6, ikinci dönem ise yüzde 5 zam yapılması belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

HİZMET-İŞ Şube Başkanı Mesut Gökdemir de "Kamumuzun ve belediyemizin haklarını kapsayacak şekilde müzakereler sonucunda güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. En güzel toplu iş sözleşmesi huzurda karşılıkla olandır. Biz göreve geldiğimizden beri HAK-İŞ HİZMET-İŞ olarak sözleşmeleri masada bitiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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