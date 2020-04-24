Sakarya Büyükşehir Belediyesi seri maske üretimini başlatıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi seri maske üretimini başlatıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların maske ihtiyacının karşılanması adına seri üretime başlanacağını duyurdu.

24.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:44
Sakarya Büyükşehir Belediyesi seri maske üretimini başlatıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların maske ihtiyacının karşılanması adına seri üretime başlanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgının çıktığı ilk günden itibaren şehrin her noktasında belediye ekiplerince yaklaşık 2 milyon 500 bin maske dağıtıldığı belirtilerek, maske üretimi için gerekli ham madde ve makine parkurunun ise oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, salgınla mücadelede Sakaryalıların mağduriyet yaşamamaları adına büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Yüce, 16 ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlıklara, pazar yerlerine ve vatandaşların kendilerine maskeleri ulaştırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bize yeteriz. Sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu başarı hikayesinin yanı sıra devletimiz, bakanlıklarımız ve yerel yönetimler tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda ihtiyacı karşılayacak maske üretimi için harekete geçtik. Maske üretimi için gerekli ham madde ve makine desteğini sağladık. Kısa süre içerisinde maske üretimine başlayacağız. Vatandaşlarımızın bu salgın süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız artarak devam edecek."

Kaynak: AA

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