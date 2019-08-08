Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kadrosu tanıtıldı

08.08.2019 17:08

Sakarya'da, Büyükşehir Belediyesi, BELPAŞ ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bürokratları tanıtım toplantısı düzenlendi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ile bürokratlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve BELPAŞ bürokratlarının tanıtılmasının ardından konuşan Yüce, her şeyin Sakarya'nın geleceği için olduğunu söyledi.

Yüce, Sakarya'nın tarım, turizm, sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerek jeopolitik konumu, gerek coğrafyası, gerekse kozmopolit yapısıyla önemli bir potansiyeli barındırdığını belirterek, "Ayrıca İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi önemli şehirlere yakınlığı ile liman, havalimanı ve demir yolu gibi lojistik avantajları da ön plana çıkarıyor. Denizi, gölleri, nehri, dereleri, ovaları, longozu, yaylaları kısacası eşsiz doğası ve örnek yatay mimari anlayışı ise Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasındaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kentin gelişime daima açık ama aynı zamanda bunu doğayla bütünleşerek gerçekleştirebilecek bir ilerleme tasavvuru taşıdığını anlatan Yüce, belediye olarak şehrin mimari, kültürel, sportif, sosyal ve daha birçok alanında kritik bir rol üstlendiklerini dile getirdi.

Şehri mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmek için kadrolarını tecrübeli, alanında başarılı, örnek işlere imza atmış ve vizyon sahibi yöneticilerle güçlendirmeye çalıştıklarına işaret eden Yüce, "Bünyemize dahil olan ve yeni görevler tevdi ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın şehrimize en iyi katkıları sunacağı konusunda şüphemiz yok. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ile SASKİ ve BELPAŞ önümüzdeki dönemde ciddi hizmetleri hayata geçirecek, vatandaşlarımıza en etkili şekilde hizmet sunacaklardır." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanlarını tebrik ederek, "Gerçekten Sakarya emin ellere emanet edilmiş. Sakarya'yı daha ileriye taşıyacak bu kadroya kolaylıklar diliyorum. Ben de her şey Sakarya için diyorum ve sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA