Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün ülkede ve şehirde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün ülkede ve şehirde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Yeni Cami ve Devlet Hastanesi'nde ki muhtelif kavşaklarda bulunan trafik lambalarına 'Evde kal' sloganı yerleştirilerek koronavirüsle mücadele edilmesi kapsamında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Trafik Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, yayaların ve araç sürücülerinin her zaman daha dikkatli olmaları, bu zorlu sürecin vatandaşların bilinçli davranması ile aşılacağı ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA