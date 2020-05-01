Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı
01.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:54

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı

Büyükşehir Belediyesi Kovid-19'la mücadele kapsamında haftada 100 bin maske üretimine başladı.

Üretim hattında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tedarik edilen hammadde ve makine parkuruyla atölyenin kurulduğunu söyledi.

Haftada 100 bin maske üreterek kentin ihtiyacını karşılayacaklarını aktaran Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladık. Büyükşehir olarak salgının çıktığı ilk günden itibaren şehrimiz genelinde yaklaşık 2 milyon maske dağıtımı gerçekleştirmiştik. Maske tedarikinde olası zaman kayıplarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını uzun süre boyunca karşılayabilmek adına maske üretimine başladık. Tedarik ettiğimiz hammadde ve makinayı şehrimize getirterek bir atölye kurduk. Atölyemizde gerçekleştireceğimiz maske üretimiyle şehrimizde ihtiyacı karşılayabileceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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