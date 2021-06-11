Sakarya Büyükşehir Belediyesi mantar üretim tesisi hizmete başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile yeni kurulan mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile yeni kurulan mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler Küçükesence'de 1500 metrekare alan üzerinde SERA AŞ marifetiyle kurulan 122'şer metrekarelik iki tesiste mantar üretimine başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, yeni bakış açıları geliştirmek ve tarımda verimliliği en üst seviyelere çıkarmak adına adımlar attıklarını belirtti.

Yüce, yılda 4 kez hasat yapacaklarını aktararak, "İnşallah her bir üretim döneminde 4-6 ton arasında istiridye mantarı elde edeceğiz. Mantar üretim tesisimizden edindiğimiz tecrübeyi ve ekipman desteğini sözleşmeli tarımsal üretim modelimiz kapsamında çiftçilerimiz ve girişimcilerimizle paylaşacağız. Bitkisel, hayvansal ve fidan üretimi noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimini Melen Botanik Vadisi'nde 3 bin 500 dekar alanda tamamladık. Seracılık Mükemmeliyet ile Fidan Üretim Merkezimizde çalışmalarımız devam ediyor. Salep ve safran ekimini de gerçekleştirdik. Şimdi de istiridye mantarı üretimi için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Yüce, İl Başkanı Tever ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek