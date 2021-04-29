Sakarya Büyükşehir Belediyesi kısıtlama günlerinde ulaşım hizmetini sürdürecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi kısıtlama günlerinde ulaşım hizmetini sürdürecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kısıtlama günlerinde ulaşım hizmetini sürdürecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 17 günlük tam kapanma sürecinde toplu taşıma hizmetinin sürdürüleceği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 17 günlük tam kapanma sürecinde toplu taşıma hizmetinin sürdürüleceği bildirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, belediye otobüsü, minibüs, özel halk otobüsleri ve taksi dolmuşların sabah saat 07.00'den itibaren seferlerine başlayacağı belirtildi.

Üretim sektörü çalışanları, muaf tutulan sektörler ve sağlık çalışanları için sabah, öğle ve akşam saatlerinde yolcu yoğunluğuna göre ek seferler konulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 günlük kapanma sırasında sabah 07.00'den itibaren toplu taşıma çalışmaya devam edecek. Buna ek olarak hafta sonu kapanma uygulamasında hayata geçirdiğimiz H hatları ile ilçelerden hastane bölgelerine koyduğumuz hatlar bu kapanma döneminde hafta içi günlerde de çalışmaya devam edecek. Ayrıca H hatlarında hafta sonu saatlerine ilave olarak hafta içi akşam saatlerinde de sefer düzenlenecek. H hatlarından, kısıtlamadan muaf tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek. 2 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES sınavı için de toplu taşıma araçlarımız faaliyetine devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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