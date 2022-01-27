Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekiplerine balık ikram etti

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kar yağışının etkili olduğu kentte görev yapan karla mücadele personeline balık ikram etti.

Komuta merkezi Hızırilyas Tesisleri'nde karla mücadelede çalışan ekiplerle bir araya gelen Yüce, pişirilen balıklardan personele dağıttı. Nöbet değişim yapan çalışanlar, yemeğin ardından kar mesailerine kaldıkları yerden devam etti.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, yağışın etkili olduğu 1 haftalık süreçte büyük bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, çalışmalarda emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kar küreme çalışmaları 4 bin 500 kilometreye ulaştı

Ulaşımın aksamaması, kazaların yaşanmaması ve mağduriyetin oluşmaması için 4 bin 500 kilometreyi bulan küreme çalışmaları yaptıklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Bölgemizde çok ciddi bir kar yağışı yaşandı. Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda ilk günden hazırlıklara başladık. Bürokratlarımızla bir araya geldik ve gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. 1 haftalık süreç içerisinde hamdolsun büyük bir sorunla karşılaşmadık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 24 saat esasıyla görev başında olduk. Bugün de ekiplerimizi motive etmek, yanlarında olmak için bir araya gelelim istedik. İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarda emek gösteren, özveriyle hareket eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."