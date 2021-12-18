Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilere göre kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonu gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta şehir merkezi ve 10 ilçe için araç dağılımı yapıldı.

Toplamda 88 personel, karla mücadele için 7/24 göreve hazır halde bekliyor.

Aralarında kamyon, greyder, loder, eskavatör ve pikapların bulunduğu toplam 52 aracın görev yerleri belirlendi. Ekipler, kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için nöbet tutuyor.