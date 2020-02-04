Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuzda

04.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:58

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar yağışı uyarısı sonrası 60 araç ve 150 personelle teyakkuz haline geçtiği bildirildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarından itibaren bölgede kuvvetli sağanak, kar yağışı ve soğuk hava ikliminin etkili olacağı uyarısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Bu uyarının ardından 60 araç ve 150 personelden oluşan karla mücadele ekibinin olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla 24 saat teyakkuz haline geçtiği vurgulanan açıklamada, "Ekiplerimiz merkezde iki bölgede ve 16 ilçemizde olası vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için sahada çalışmalarını sürdürecekler. Araç sahibi vatandaşlarımızın seyahat ederken kış lastiklerinin takılı olmasını ve karlı havalarda takip mesafelerini korumalarını önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA