Sakarya Büyükşehir Belediyesi karatecileri, A Milli Takım kadrosuna seçildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımının iki sporcusu, A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karate takımı sporcuları, Türkiye Karate Federasyonunca (TKF) Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na katıldı.

Sakarya Büyükşehirli sporculardan Zümra Rezzan İm, 3 gün süren şampiyonada 55 kiloda Türkiye ikincisi olarak A Milli Takım kadrosuna katılma hakkı kazandı.

Tatamiye çıkan Fatih Şen ise +84 kiloda üçüncülüğü alarak A Milli Takım'a seçilme başarısı gösterdi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürü ve TKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya takdim etti.