Sakarya Büyükşehir Belediyesi karatecileri, A Milli Takım kadrosuna seçildi - Haberler Spor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi karatecileri, A Milli Takım kadrosuna seçildi

AA, Ömer Faruk Şimşek - Spor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi karatecileri, A Milli Takım kadrosuna seçildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımının iki sporcusu, A Milli Takım kadrosuna seçildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımının iki sporcusu, A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karate takımı sporcuları, Türkiye Karate Federasyonunca (TKF) Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na katıldı.

Sakarya Büyükşehirli sporculardan Zümra Rezzan İm, 3 gün süren şampiyonada 55 kiloda Türkiye ikincisi olarak A Milli Takım kadrosuna katılma hakkı kazandı.

Tatamiye çıkan Fatih Şen ise +84 kiloda üçüncülüğü alarak A Milli Takım'a seçilme başarısı gösterdi.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürü ve TKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya takdim etti.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Türkiye, Sakarya, Spor, Haber

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