Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

07.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:33
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizletilmesi gerektiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizletilmesi gerektiği bildirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kullanılan kömürün kalitesinden veya ticari amaçla kullanılan bacalarda biriken maddelerin karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangına sebebiyet verebildiği vurgulandı.

Vatandaşların, öncesinde önlem almalarının çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizlenmesi gerekir. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış yakma sistemlerinden verim alınamadığı gibi gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesi, öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca büyük oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat edebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:43:29. #1.14#
title