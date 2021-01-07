Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden baca temizliği uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizletilmesi gerektiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizletilmesi gerektiği bildirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kullanılan kömürün kalitesinden veya ticari amaçla kullanılan bacalarda biriken maddelerin karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangına sebebiyet verebildiği vurgulandı.

Vatandaşların, öncesinde önlem almalarının çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Yılda bir defa bacaların detaylı şekilde temizlenmesi gerekir. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış yakma sistemlerinden verim alınamadığı gibi gerek kalorifer gerekse soba bacalarının periyodik olarak temizletilmesi, öncelikle can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca büyük oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat edebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan