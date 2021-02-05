Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ, MÜSİAD üyesi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi arasında imzalanan protokolle BELPAŞ, MÜSİAD üyesi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi arasında imzalanan protokolle BELPAŞ, MÜSİAD üyesi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret eden Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yüce, MÜSİAD EXPO 2020'de yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin var olan potansiyelini her platformda anlatmak, doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkararak turizm verilerini artırmak ve Sakarya'yı tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Fuar dolayısıyla da hamdolsun çok güzel geri dönüşler aldık." şeklinde konuştu.

Sakarya'nın yatırım için en uygun şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik daralmalara rağmen, kentteki iş dünyasının üretim ve ihracat rakamlarıyla gurur duyduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide güçlü bir yükseliş için reform atağı başlattığına değinen Yüce, "Şehrimizin potansiyeline, yatırım imkanlarına, üretim kabiliyetine inanan, Sakarya'yı seven ve değer veren herkesle omuz omuza yürümeye hazırız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Yüce, ayrıca belediye iştiraklerinden BELPAŞ'ı MÜSİAD üyesi yaparak, iş birliklerini geliştireceklerini ve nice platformlarda yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Filizfidanoğlu da MÜSİAD EXPO 2020'ye katılan tek yerel yönetimin Sakarya Büyükşehir Belediyesi olduğunu anımsatarak, desteklerinden dolayı Başkan Yüce'ye plaket takdim etti.

Daha sonra BELPAŞ'ın MÜSİAD üyesi olması için düzenlenen protokol, Yüce ve Filizfidanoğlu tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci