Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette minik dostlarıyla keyifli vakit geçiren öğrencilere sokak hayvanlarıyla ilgili bilgi verildi.

Günün sonunda öğrencilere, içerisinde mama, boyama kitabı ve sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu kitapçık hediye edildi.

Açıklamada, "Sokak hayvanları konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için öğrencilerimize gerekli bilgileri verdik. En iyi imkanlarda baktığımız sokak hayvanlarının öğrencilerle buluşmasından bizler de mutluluk duyduk." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini minik dostlarıyla buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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