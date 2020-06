Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışıSAKARYA Büyükşehir Belediyesi, kendi şirketi BELPAŞ aracılığıyla şehrin faklı noktalarına kurduğu Et54, Süt54 ve Bal54 satış noktalarında et, süt ve bal satışları yapmaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle et, süt ve bal satışı SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, kendi şirketi BELPAŞ aracılığıyla şehrin faklı noktalarına kurduğu Et54, Süt54 ve Bal54 satış noktalarında et, süt ve bal satışları yapmaya başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatı doğrultusunda belediye şirketi BELPAŞ aracılığıyla sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde vatandaşların evlerine kadar gidilerek süt satışı yapıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Adapazarı Atatürk Bulvarı ve Demokrasi Meydanı üzerine vatandaşların alışveriş yapabilmesi için Et54, Süt54 ve Bal54 isimli satış noktaları kuruldu. Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda dondurulmuş kıymayı vatandaşlara 37 TL'den satan ET54, ayrıca üreticilerden direk tedarik yöntemiyle kıyma ve kuşbaşı satışı da gerçekleştiriyor. Piyasadan daha uygun fiyatlara satış yapılması ve Büyükşehir Belediyesi güvencesi nedeniyle vatandaşlar ürünlere ilgi gösterdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak et, süt ve bal satışına başladıklarını, ancak esnaflara rakip değil, esnaf ve vatandaş arasında bir köprü olduklarını belirterek, Bugün Sakarya'mızın merkez ilçesi Adapazarı başta olmak üzere birçok ilçemizde Bal54, Süt54 ve Et54 noktaları kurduk. Vatandaşlarımızın güven içerisinde ürünlere ulaşmasına vesile oluyoruz. Burada hiçbir esnafımızın karşısında rakip değiliz, biz aracı olarak vatandaşlarımıza ürünlerin ulaşmasını sağlıyoruz. Eğer esnaflarımız, üreticilerimiz dilerse biz onlardan ürün alarak satış yapabiliriz. Rakip değil, destekçiyiz. Vatandaşlarımız da bize duydukları güvenle satış noktalarımıza akın etti, beklediğimizden fazla bir ilgi gördük. Bu şekilde, titiz ve güven verici şekilde çalışmaya devam edeceğiz. dedi. İşyerinde ürettiği tatlılar için süt almaya gelen Vedat Oğuz, Bir işyeri sahibi olarak belediyenin markasına güveniyorum ve sütlaç gibi tatlı üretimlerinde buranın sütünü kullanıyorum. Bu konuda belediyemize güveniyoruz. diye konuştu. Alışveriş yapan Fehmiye Yıldırım Cambaz isimli vatandaş ise, Belediyeye güvendiğim için alışverişi buradan yapıyorum. Haftada 1 gün buraya geliyorum, kıyma da satın aldım. dedi. Kaynak: DHA