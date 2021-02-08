Sakarya Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 22 ayda 570 milyon 100 bin lira değerinde altyapı çalışmalarında yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısında konuşan Yüce, SASKİ marifetiyle 22 aylık süre içerisinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının yanı sıra enerji hamleleri ve atık su arıtma tesisleri ile Sakarya'nın altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Akçay Barajı'nın yüzde 58'lik tamamlanan yatırımına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Yüce, "Sapanca Gölü'nü korumak ve içme suyu ihtiyacımızda bir sorun yaşamamak için alternatif bir hat hazırladık. Yıllık ortalama 40 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Akçay Barajı ve onu besleyen 2 su alma yapısıyla Sapanca Gölü'nden alınan su miktarı azaltılarak yaklaşık 350 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Barajın doluluk oranı şu an için yüzde 93. Hendek 1. Etap Su Kayıplarının Azaltılması Projesi İçme suyu şebekemizde ölçülebilir basınç bölgeleri oluşturarak fiziki su kayıplarının önüne geçiyoruz. 17 adet ölçüm ve kontrol odası yaptık. İlk etapta yüzde 65 olan su kayıp oranını şu aşamada yüzde 50'ye düşürerek, 800 bin metreküp su kaybı önlenmiştir." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, ilçelerde toplam 35 milyon lira maliyetle 405 bin metre yeni içme suyu şebekesi döşediklerini aktararak, imara yeni açılan bölgelerde ve kanalizasyon hatlarının yetersiz olduğu yerlerde 45 milyon lira yatırımla 117 bin metre kanalizasyon şebekesi kurduklarını kaydetti.

Adapazarı, Serdivan ve Erenler'de devreye aldıkları 49 adet izole alt bölge odasıyla su kaçaklarını en aza indirerek 6 milyon 500 bin metreküp su tasarrufu ve 9 milyon 500 bin lira ekonomik kazanç sağladıkları bilgisini paylaşan Yüce, Adapazarı'nda yağmur sonrası meydana gelen altyapı sorunlarını, 3 milyon 200 bin lira yatırımla inşa ettikleri 10 bin 700 metrelik yağmur suyu hattıyla çözdüklerini ifade etti.

Yüce, yapımı devam eden projelerden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın en büyük kurulu enerji gücüne sahip santralini inşa ediyoruz. Karaman Güneş Enerji Santrali ile SASKİ'nin arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve göl tesislerinde kullanılan elektrik enerjisini, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Teknolojik ihtiyaçlara cevap veremeyen ve artık yetersiz hale gelen Akyazı'daki arıtma tesisimizin kapasitesi artırıyor, tesisimizi yeniliyoruz. Özellikle azot ve fosfor giderimi yaparak Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliğinde belirtilen ileri deşarj limitlerine ulaşıyoruz. 33 milyon lira değerindeki proje ile 75 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak, günlük 25 bin metreküp atık suyu arıtabileceğiz. Projeyi inşallah 2021 yılı içerisinde tamamlayacağız."

Yüce, "Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak 22 ayda tam 434 milyon 100 bin lira değerinde projelerimizi tamamladık. 136 milyon lira değerindeki projelerimizin çalışmaları devam ediyor. 22 ayda toplamda 570 milyon 100 bin lira değerinde yatırım yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek