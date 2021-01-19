Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den SATSO'ya ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da yer aldığı ziyaret programında, Yüce, Sakarya iş dünyasının geçen yılın aralık ayında 572 milyon 844 bin dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza atarak rekor kırması dolayısıyla iş dünyası adına Altuğ'u tebrik etti.

Yüce, Sakarya'nın her şartta üretimi benimsemiş bir il olduğuna vurgu yaparak, ihracatın yeni rekorları hedeflediğini belirtti.

Salgın döneminin tüm dünyayı yorduğunu ifade eden Yüce, "Bu süreçte iş dünyamız da ciddi sınavlar verdi ve vermeye devam ediyor. Dünya ekonomilerinin gerilediği böyle bir dönemde Sakarya iş dünyasının koşullar ne olursa olun üretme kabiliyetinden asla taviz vermeyerek 2020 yılını rekorla kapatması takdire değer bir başarıdır. Sakarya, aralık ayında 572 milyon 844 bin dolarlık ihracat performansı sergiledi ve yıl bazında da 4 milyar 459 milyon dolarlık bir ihracata imza attı. Sakarya iş dünyamızı üretme azmi ve gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yüce, Sakarya halkı için sosyal yaşam projelerinin yanında, yatırımcı iş dünyası için de şehri ileriye taşımaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgün Altuğ, Sakarya iş dünyasının üretim motivasyonu ile krizleri lehine çevirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sakarya'nın üretim şehri olduğunu ve bu zorlu bir süreçte ihracatta rekor kırarak bunu bir kez daha ispat ettiklerini belirten Altuğ, şöyle konuştu:

"Pandemiye rağmen Sakarya gelişim göstermeye devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede inşaatı tamamlanmak üzere olan Galericiler Sitesi, Dörtyol Sanayi Sitesi projeleri var. Bizim de projemiz olan Tek Durak Ofis Hizmet Binalarının da tamamlanması ile bu bölge yatırımcı ve iş dünyasının kalbinin attığı bir bölge olarak gelişmeye devam edecektir. İş dünyamızın her zaman yanında olan, destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. Birliktelikten aldığımız bu güçle şehrimiz adına daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum."

Ziyarette Yüce, günün anısına Altuğ'a Sakaryalı kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Yağcıbedir Halısı hediye etti.

Akgün Altuğ da Yüce'ye Beşköprü manzaralı "exlibris" çalışmalı plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı