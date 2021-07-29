Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, bin yıldır bu topraklarda ne zulmettiklerini ne de zulme boyun eğdiklerini belirtti.

Sadece bu topraklarda değil, ulaşabildikleri her neresi varsa orada mazlumlara umut olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Yüce, "Kapımıza geleni eli boş göndermedik. Aman dileyene kol kanat gerdik. Bolu Belediye Başkanının söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu sözler, bizim sözlerimiz değil. Bu tavır, bizim kültürümüzün tavrı değil. Biz düşmanın bile haysiyetini koruduk. Ele geçen esirlere dahi hürmet ettik. Biz böyleyken bunlar kimin sözleri? Düşünmekte yarar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
"Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Sezen Aksu Diana Spencer
Spor Muslera Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:21:19. #1.16#

title