Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancılarla ilgili ifadelerine tepki

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, bin yıldır bu topraklarda ne zulmettiklerini ne de zulme boyun eğdiklerini belirtti.

Sadece bu topraklarda değil, ulaşabildikleri her neresi varsa orada mazlumlara umut olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Yüce, "Kapımıza geleni eli boş göndermedik. Aman dileyene kol kanat gerdik. Bolu Belediye Başkanının söylemlerini şiddetle kınıyorum. Bu sözler, bizim sözlerimiz değil. Bu tavır, bizim kültürümüzün tavrı değil. Biz düşmanın bile haysiyetini koruduk. Ele geçen esirlere dahi hürmet ettik. Biz böyleyken bunlar kimin sözleri? Düşünmekte yarar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci