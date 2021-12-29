Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yüce, Bakan Pakdemirli'ye kentin tarım vizyonunu ve potansiyelini anlattı.

Pakdemirli de tarım yatırımlarını inceleyerek Başkan Yüce ile istişarelerde bulundu.

Ziyarette son 3 yılda kente kazandırılan Melen Botanik Vadisi, Bahçem, Şifa Evleri, SERA A.Ş, FİDAN A.Ş, Bal54, Süt54 ve Et54 markaları, arıcılık faaliyetleri ve yapımı hızla süren Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Geyve Ürün Toplama Merkezi ve Manda Yetiştiriciliği Tesisi'nden bahsettiğini belirten Yüce, Sakarya'nın tarımsal üretimle Türkiye'nin marka şehri olması yolunda planlanan yeni projelerle ilgili sunum yaptığını aktardı.

" Sakarya, tarım projeleriyle dünyanın parlayan yıldızı olacak"

Ankara'da birbirinden verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli ile yaptığımız görüşmede önemli konulara temas ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana, dünyanın en mümbit topraklarına sahip olan Sakarya için hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlattık. Kentin dört bir yanına dağılmış tarım yatırımlarımızla şehrimiz için oluşturduğumuz katma değerden bahsettik. Sayın Bakanımız, sunduğumuz çalışmaları çok beğendi ve takipçisi olacağını söyledi. Kendisine ev sahipliğinden ve bugüne kadar bize verdiği desteklerden dolayı şahsım ve Sakarya adına şükranlarımı arz ediyorum. Yeni tarım odaklı projelerle Sakarya bu alanda dünyanın parlayan yıldızı olacak."

Yüce, safran, çilek, kenevir, salep, istiridye mantarı ve ıhlamurun yanı sıra ata tohumu ve solucan gübresi üretimleri hakkında da bilgi verdiğini belirterek, "İnşallah yapacağımız yeni tarım odaklı projelerle Sakarya kazanacak. Güzide şehrimiz, bu alanda Türkiye'nin incisi olacak." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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