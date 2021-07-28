Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den "aşı ve tedbir" çağrısı
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den "aşı ve tedbir" çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den 'aşı ve tedbir' çağrısı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Başkan Yüce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son günlerde vaka sayılarının arttığına dikkati çekti.

Sıkı tedbirler ve aşılama programı sayesinde salgının yayılma hızını ve vaka sayısını düşürmeyi başardıklarını aktaran Yüce, "Sağlığımızı korumak için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarını ihmal etmeyelim. Aşılarımızı olalım. Toplum bağışıklığına katkı sağlayalım. Koronavirüsü hep birlikte yenelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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